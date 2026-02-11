Knapp 100.000 Euro soll die Inhaberin mit dem Pflegedienst bei Krankenkassen erschlichen haben. Die Angeklagte gesteht und begleicht den Schaden.

Die Inhaberin eines Pflegedienstes muss sich wegen Betrug vor dem Landgericht in Halle verantworten.

Bad Dürrenberg/MZ. - Etwas mehr als 97.500 Euro soll die Inhaberin eines Pflegedienstes mit nicht erbrachten Leistungen bei Krankenkassen abgerechnet haben. Nun muss sich die Frau vor dem Landgericht in Halle wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten.