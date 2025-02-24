In Sachsen-Anhalt klettern die Temperaturen wieder in den Plusbereich. Mit Wolken und Regen bleibt das Wetter aber weiter ungemütlich. In der Nacht rechnet der DWD im Harz und in der Altmark mit Schnee.

Der Schnee kommt zurück! Harz und Altmark müssen sich auf weiße Pracht einstellen

Winter in Sachsen-Anhalt: Während im Süden der Schnee taut, kommt im Norden und Westen neuer Schnee hinzu.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Tiefdruckgebiete über Westeuropa sorgen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Sachsen-Anhalt für wechselhaftes Wetter. Deswegen steigen die Temperaturen kurzfristig wieder an, bevor sie wieder im Minusbereich landen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Zweistellige Plusgrade am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 12. Februar, klettert das Thermometer laut dem DWD bis auf 10 Grad. Es bleibt bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Besucher des Brockens müssen sich auf stürmische Böen einstellen.

In der Nacht zu Freitag, dem 13. Februar, ist im Oberharz und in der Altmark leichter Schneefall nicht ausgeschlossen. Im restlichen Sachsen-Anhalt bleibt es bei 1 bis 4 Grad bewölkt und regnerisch. Zeitweise kann es in der Nacht Windböen geben. Auf dem Brocken ist mit Sturm zu rechnen.

Minusgrade und Glätte zum Wochenende

Freitag, der 13. Februar, ist meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. In der Altmark und im Harz kann der Regen in Schnee oder Schneeregen übergehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Harz und in der Altmark zwischen 0 und 4 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 14. Februar, zeigt sich das Wetter wechselhaft mit Niederschlägen, die zeitweise von Regen in Schnee oder Schneeregen übergehen. Die Temperaturen sinken auf -4 bis 0 Grad. Laut DWD ist auf den Straßen mit Glätte zu rechnen.

Schneefall und Schneeregen am Samstag

Wechselhaftes Wetter zeigt sich auch am Samstag, dem 14. Februar. Meist bleibt es niederschlagsfrei, örtlich kann es etwas Schneefall oder Schneeregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad, im Harz bis -1 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 15. Februar, gibt es eine wechselnde Bewölkung und vereinzelt Schneefall. Die Temperaturen gehen deutlich auf -8 bis -4 Grad zurück. Der DWD warnt vor Glätte auf den Straßen.

Wechsel zwischen Sonne und Wolken am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Auch am Sonntag, dem 15. Februar, zeigt sich die Sonne zwischen den Wolken kaum. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 0 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 16. Februar, nimmt die Bewölkung wieder zu. In den Morgenstunden kann es in der Westhälfte Sachsen-Anhalts erneut schneien. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -3 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.