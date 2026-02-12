seit Monaten laufen die Bauarbeiten im Neustadt Centrum. Nach der Schließung von dem großen Real-Supermarkt, hatte Rewe angekündigt, die Fläche gemeinsam mit dem Spielwarenhändler Smyth Toys, zu übernehmen. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat dazu neue Informationen herausgefunden. Scheinbar ist bereits ein Eröffnungstermin in Sichtweite und auch Öffnungszeiten stehen fest. Alle aktuellen Neuigkeiten aus dem Einkaufscenter finden Sie hier.

Halle steht eine Krisensitzung bevor. Das Landesverwaltungsamt und die Stadt kommen wegen der dramatischen Verschuldungslage zusammen. Mit dabei sollen alle Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen sein, um Maßnahmen zu finden, die die Stadtkasse möglichst schnell wieder füllen. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag meines Kollegen Jonas Nayda.

Nächste Woche steht der Höhepunkt der Karnevalssaison bevor. Mehr als 1.000 Teilnehmende sind am Rosenmontagsumzug beteiligt. Nach dem tragischen Unfall vor inzwischen drei Jahren liegt der Fokus bei der Planung auf der Sicherheit. Der Halle Saalekreis Karneval Verein hat alle Fakten um den Rosenmontag geliefert. Mein Kollegen Denny Kleindienst weiß, wie viel Kamelle auf die Kinder warten und wie der Umzug sicher ablaufen soll. Die Antworten können Sie hier erfahren.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag,

Ihre Isabell Sparfeld