Im Shoppingtempel in Halle-Neustadt wächst die Freude auf den neuen Supermarkt, der Bestmarken setzen soll. Auch die MZ zieht als Mieter in das Einkaufszentrum ein. Jetzt steht auch fest, wann Rewe im Neustadt Centrum eröffnet.

100 Mitarbeiter und groß wie ein Sportplatz: Das ist der Eröffnungstermin für den neuen Rewe im Neustadt Centrum in Halle

Im neuen Rewe-Markt im Neustadt Centrum werden bereits die Gefriertheken aufgestellt.

Halle (Saale)/MZ. - Halle-Neustadts wichtigste Baustelle ist vor neugierigen Blicken im Neustadt Centrum hinter einer Trockenbauwand verborgen. Auf einer Fläche - groß wie ein Sportplatz - wird am neuen Rewe-Markt gebaut. Dafür wurde der ehemalige Real für fast zehn Millionen Euro umgekrempelt. Im September musste für die Arbeiten sogar das Parkhaus angehoben werden. Nun steht der Eröffnungstermin fest.