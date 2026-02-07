Ein Einkaufszentrum und seine Schlagzeilen prägen die Woche in der Stadt. Und stehen exemplarisch für die Hoffnung, dass alles doch nicht ganz so schlimm wird - wie es zunächst einmal ist.

kennen Sie das? Es gibt Wochen, da gibt es aus einer Stadt wie Halle so viele Nachrichten zu den verschiedensten Themen, dass man an so einem Samstag gar nicht mehr weiß, wie das alles in eine Woche gepasst hat.

Und dann gibt es Wochen, da braucht es gar nicht die verschiedensten Themen, sondern es reicht ein einziges, damit so viel passiert, um so eine Woche mehr als zu füllen. Und alle gucken hin.

Vergangene Woche war noch alles auf

So war es in dieser Woche mit dem Südstadt Center: Schon in der Woche zuvor hatten meine Kollegen Jonas Nayda und Marvin Matzulla über die am Rande der Ratssitzung bekannt gewordene drohende Schließung des Einkaufszentrums, in dem sich auch Kaufland befindet, berichtet.

Am vergangenen Wochenende herrschte im Südstadt Center in Halles Süden noch ganz normaler Betrieb. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Meine Kollegin Annette Herold-Stolze, die schon in der Vergangenheit immer wieder über den Zustand und die unsichere Zukunft des für die Nahversorgung im Süden der Stadt so wichtigen Centers geschrieben hatte, sah sich dann am Wochenende dort um – und stieß auf eigentlich noch sehr zuversichtliche Händler.

Am Mittwoch kam die Nutzungsuntersagung von der Stadt

Unter der Woche spitzte sich die Lage dann zu: Als am Mittwoch die Stadt tatsächlich die Nutzung des Centers untersagte, war nicht nur Kollegin Herold-Stolze, sondern beinahe die ganze Redaktion auf den Beinen.

Der letzte Einkauf im Kaufland im Südstadt Center? Am Mittwoch scheinbar noch undenkbar, aber am nächsten Tag war der Laden zu. (Foto: Marvin Matzulla)

Unter anderem trafen vor Ort Isabell Sparfeld und Marvin Matzulla auf Kunden, die immer noch einkauften und ihnen vor der Kamera und in den Block erzählten, wie wichtig das Center für sie ist. Und sie trafen auf einen Händler, der ihnen versichern konnte, dass für die Tiere im Zoo-Geschäft auf jeden Fall gesorgt sei.

Erst Kaufland - und dann machten alle zu

Und dann ging doch alles ganz schnell: Am Tag danach schloss zuerst Kaufland – und anschließend auch alle anderen Läden. Kollegin Herold-Stolze berichtete von traurigen Szenen auf den Fluren des Centers und war auch am Freitag noch mal da. Unter anderem um herauszufinden, was jetzt mit der Ware in den Läden passiert.

Da liefen die Rolltreppen im Südstadt Center noch. Inzwischen ist es wie ausgestorben. (Foto: Marvin Matzulla)

Denn eines steht fest: Die Schließung des Centers bewegt die Menschen, vor allem die in Halles Süden. Da hängt so viel mehr dran als nur die Frage, ob Kaufland auf oder zu hat. Natürlich könnten wir sagen, dass man ja auch woanders noch einkaufen gehen kann in so einer großen Stadt.

Wie geht es weiter? Wird doch noch alles gut?

Aber wer sagt das den Menschen vor Ort, für die das alles eben doch nicht so einfach ist? Macht derjenige es sich nicht vielleicht zu leicht, weil er vor seiner Haustür so ein Problem noch nicht hatte? Weil so etwas – eine plötzliche Schließung eines Centers – so auch noch nicht vorgekommen ist? Und wer sagt das vor allem denen, die wirklich betroffen sind, ohne mit der Wimper zu zucken?

Der letzte Schnitt? Seit Donnerstag sind die Läden im Südstadt Center zu. (Foto: Marvin Matzulla)

Natürlich gab es in dieser Woche noch viele andere Schlagzeilen in Halle. Aber manchmal braucht es tatsächlich nur ein Thema, um exemplarisch zu zeigen, wie schnell nicht nur Händlern ihre Existenzgrundlage, sondern auch Kunden liebgewonnene Gewohnheiten, auf die man nicht nur im Einzelfall sogar angewiesen ist, scheinbar aus dem Nichts einfach entrissen werden - Menschen also gefühlt der Boden unter den Füßen. Und wo viele sich jetzt fragen, wie das denn sein kann und wie es weitergeht.

Deshalb keine Sorge: Wir bleiben da dran. Vor allem weil die Kollegen vor Ort das Gefühl bekommen haben, dass die Menschen die Entwicklung immer noch nicht ganz verstehen. Und vor allem nicht wahrhaben wollen. Und deshalb immer noch nach einer Chance suchen, wie sich alles doch noch zum Guten wenden kann. Und wenn das so ist, dann wollen wir natürlich auch da dabei sein.

Und nicht nur daran bleiben dran. Es gibt nämlich tatsächlich nicht nur ein Thema in Halle. Nicht nur ein Thema, das mancher nicht ganz versteht. Das mancher auch so nicht wahrhaben will. Und bei dem sogar fast jeder hofft, dass sich endlich etwas zum Guten wendet.

