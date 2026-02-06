die Nachrichten aus dem Südstadt Center überschlagen sich. Nachdem die Stadt die Nutzung des Gebäudes untersagt hat, weil Gefahr für Leib und Leben bestehe, war zunächst im Einkaufszentrum nichts passiert. Doch jetzt hat der größte Mieter, Kaufland, die Reißleine gezogen. Bis auf weiteres soll die Filiale geschlossen bleiben. Im Laufe des donnerstags haben sich weitere Händler angeschlossen.

Für die Menschen vor Ort ist das ein großer Einschnitt in ihr Leben. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze ist am Fall dran. Wie die Lage aktuell ist und warum sogar die Feuerwehr zweimal an einem Tag zum Center ausrücken musste, lesen Sie hier.

Die Straßen in Halle werden derzeit gefühlt von Tag zu Tag glatter und rutschiger. Auch auf den Gehwegen muss man sehr vorsichtig laufen. Eis und gefrierender Regen tun ihr übriges. Trotzdem sollte man insgesamt lieber sparsam mit Streusalz umgehen. Das kann nämlich im Zweifelsfall teuer werden. Welche umweltfreundlichen und zum Teil auch kuriose Alternativen bei Glätte auch gut helfen, hat Undine Freyberg für Sie aufgeschrieben.

Eigentlich sollte am Samstag eine Mond-Mission der Nasa starten. Nun wurde die geplante Reise der Artemis II in den März verschoben. Das Planetarium in Halle lädt dennoch am Freitagabend zu einem spannenden, virtuellen Abenteuer ins All ein. Meine Kollegin Katja Pausch hat die wichtigsten Infos dazu in einem Artikel festgehalten. Warum sich der Besuch der Veranstaltung lohnt, erfahren Sie hier.

