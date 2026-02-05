Lesen Sie im heutigen Newsletter, wie die Stimmung im Einkaufscenter nach dem Beschluss ist, wie es zu einem schweren Verkehrsunfall mit der Feuerwehr kommen konnte und ob Hallenser von der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie profitieren.

es herrscht Gefahr für Leib und Leben - am gestrigen Mittwoch hat die Stadt Halle dem Betreiber des Südstadtcenters die weitere Nutzung des Gebäudes untersagt. Ein entsprechendes Schreiben ging dem Eigentümer zu. Der Grund: eklatante Brandschutzmängel. Es gibt Probleme mit der Brandmeldeanlage, der Notstromversorgung und den Fluchtwegen. Was das jetzt konkret für das Einkaufszentrum und die dortigen Mieter bedeutet, wie die Stimmung bei den Kunden vor Ort ist und ob die Schließung nicht doch noch abgewendet werden kann, erklären Ihnen meine Kollegen in diesem Artikel.

Eigentlich kommen sie, wenn Hilfe gebraucht wird - doch jetzt brauchten sie selbst Hilfe. Als am Dienstagabend ein Notruf reinkam, rückten die Kameraden der Feuerwehr sofort aus. Doch auf dem Weg zum Einsatz krachte ein Transporter der Feuerwehr Nietleben, in dem acht Einsatzkräfte saßen, einem Pkw in die Beifahrerseite. Insgesamt zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Wie konnte es zum Unfall kommen? Lag es am starken Schneefall? Oder war das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Nietleben zu schnell, als es bei Rot über die Kreuzung fuhr? Hintergründe zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Von 19 auf 7 Prozent: Seit Anfang des Jahres gilt in der Gastronomie ein verminderter Mehrwertsteuersatz. Doch ist das Essen im Restaurant in Halle jetzt wirklich billiger? Was hallesche Gastronomen dazu sagen und welche Auswirkungen die Steuersenkung auf die Gastro-Szene hat. Hier gibt es Antworten.

