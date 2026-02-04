Der Winter hat uns weiter in seinem eisigen Griff. Mitunter geht es in Nebenstraßen und auf Parkplätzen knifflig zu. Ist da die Stadt zu leichtsinnig?

Guten Morgen Halle. Wenn Sie heute aufstehen, dann dürfte es draußen frisch geschneit haben. Straßen und Gehwege sind dann wieder weiß. Und es kann tückisch sein, weil der Schnee gefährliche Eisplatten verdeckt, die beispielsweise in Nebenstraßen oder auf Parkplätzen lauern. Verletzt die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht? Wir haben nachgefragt.

Wenn es um Umweltschutz geht, sind Bäume besonders wichtig. Sie bieten Lebensraum für Tausende Insekten und größere Tiere, speichern CO2 und sorgen bei Sonnenhitze für Schatten. Wenn für ein Neubauprojekt Bäume gefällt werden, gibt es häufig Demonstrationen. Bei Friedrichsschwerz im Saalekreis scheint das alles völlig anders zu sein. Dort sollen Hunderte Bäume gefällt werden. Und zwar als Maßnahme für mehr Umweltschutz. Wie passt das zusammen? Mein Kollege Jonas Nayda geht der Frage nach.

Bleiben wir im Saalekreis. Das Gasthaus zum Yachthafen in Salzmünde war in der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei. Jetzt haben die Inhaber mit unserer Reporterin Luisa König über die Erfahrungen beim Dreh gesprochen. Und sie erzählen, was sie künftig Neues planen.

Kehren wir zum Schluss zum Winter und seinen schönen Seiten zurück. Freitag beginnen in Italien die Olympischen Winterspiele. Halle hat mit den Bobfahrern Thorsten Margis und Alexander Schüller zwei heiße Eisen im Kampf um die Medaillen im Eiskanal. Ich würde mir ein Public Viewing wünschen, um mit beiden mitzufiebern. Andere bekommen das auch hin. Warum wir nicht?

Rutschen Sie bloß nicht aus! Ihr Dirk Skrzypczak