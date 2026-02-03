Der Winter hat Halle nach wie vor im Griff. Anwohner ärgern sich über nicht geräumte Straßen und Wege. Die Stadtwerke verweisen auf Verträge zum Winterdienst. Wie es um das Streusalz bestellt ist.

Vereiste Parkplätze in Halle - verletzt die Stadt ihre Streupflicht?

Im Licht der Scheinwerfer gut zu sehen: Vereiste Fahrbahnen und Parkplätze am Friedemann-Bach-Platz in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Friedemann-Bach-Platz in Halle müssen Autofahrer höllisch aufpassen. Zwar ist die Zufahrt zum Parkplatz an der Moritzburg vom Schnee befreit, die Parktaschen allerdings sind von einem dicken Eispanzer bedeckt. Wer hier ein- und aussteigt, braucht schon Geschick. Vernachlässigt die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht? Und drohen bei Unfällen wie Stürzen Regressansprüche? Zumal der Winter noch bleibt.