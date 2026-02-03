Corina Dreher feiert ihr 35. Dienstjubiläum in der DRK-Sozialstation in Gräfenhainichen. Wie ihr Werdegang ist.

Gräfenhainichen/MZ. - Es war ein Empfang, der dem für eine Königin gleich kam. Der rote Teppich war ausgelegt und die Kolleginnen der DRK-Sozialstation in Gräfenhainichen standen Spalier. Dann kam der Wagen, den Bereichsleiter Christopher Pienitz steuerte. In ihm saß noch Corina Dreher. Sie feiert ihr 35. Dienstjubiläum in der Sozialstation. Es war genau der 1. Februar 1991, als sie damals in Oranienbaum anfing.