Jetzt einschalten
„Wie eine Familie“ Wie die neue Vorsitzende Nadine König den 1. Carnevalsverein Eisleben durch die Session führen will
Der 1. Carnevalsverein Eisleben „de Lotterstädter“ gehen voller Vorfreude in die diesjährige Karnevalssession. Ihre neue Vorsitzende Nadine König hat dabei viel vor.
Aktualisiert: 03.02.2026, 18:27
Eisleben/MZ. - Mit großen Schritten steuert der 1. Carnevalsverein „De Lotterstädter“ e. V. aus der Lutherstadt Eisleben auf die fünfte Jahreszeit zu – und die Vorfreude ist überall spürbar. Kostüme werden vorbereitet, Tänze geprobt und die Lachmuskeln schon einmal aufgewärmt.