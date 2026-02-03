Der 1. Carnevalsverein Eisleben „de Lotterstädter“ gehen voller Vorfreude in die diesjährige Karnevalssession. Ihre neue Vorsitzende Nadine König hat dabei viel vor.

Wie die neue Vorsitzende Nadine König den 1. Carnevalsverein Eisleben durch die Session führen will

Beim 1. Carnevalsverein Eisleben „de Lotterstädter“ freut man sich auf die anstehende Session.

Eisleben/MZ. - Mit großen Schritten steuert der 1. Carnevalsverein „De Lotterstädter“ e. V. aus der Lutherstadt Eisleben auf die fünfte Jahreszeit zu – und die Vorfreude ist überall spürbar. Kostüme werden vorbereitet, Tänze geprobt und die Lachmuskeln schon einmal aufgewärmt.