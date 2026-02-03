weather schneefall
  4. „Wie eine Familie“: Wie die neue Vorsitzende Nadine König den 1. Carnevalsverein Eisleben durch die Session führen will

„Wie eine Familie“ Wie die neue Vorsitzende Nadine König den 1. Carnevalsverein Eisleben durch die Session führen will

Der 1. Carnevalsverein Eisleben „de Lotterstädter“ gehen voller Vorfreude in die diesjährige Karnevalssession. Ihre neue Vorsitzende Nadine König hat dabei viel vor.

Von Kathrin Labitzke Aktualisiert: 03.02.2026, 18:27
Beim 1. Carnevalsverein Eisleben „de Lotterstädter“ freut man sich auf die anstehende Session. Foto: Kathrin Labitzke

Eisleben/MZ. - Mit großen Schritten steuert der 1. Carnevalsverein „De Lotterstädter“ e. V. aus der Lutherstadt Eisleben auf die fünfte Jahreszeit zu – und die Vorfreude ist überall spürbar. Kostüme werden vorbereitet, Tänze geprobt und die Lachmuskeln schon einmal aufgewärmt.