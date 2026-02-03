Am neuen Bootsführerschein-Kurs des Vereins MC Saale Merseburg nehmen Feuerwehrleute aus Großkugel samt Gemeindewehrleiter teil. Die Empfehlung kam von Kameraden. Was der Gemeindewehrleiter - selbst ein Kursteilnehmer - sagt.

Warum immer mehr Feuerwehrleute im Saalekreis den Bootsführerschein machen

Wer ein motorbetriebenes Feuerwehrboot fährt, wie hier Einsatzkräfte aus Mücheln, braucht einen Bootsführerschein Binnen oder See.

Merseburg/MZ. - Der MC Saale Merseburg ist ein Verein für wassersportbegeisterte Menschen mit aktuell mehr als 40 Mitgliedern. Sie verfügen über ein Vereinsgelände am Saaleufer mit Hafen, feiern hier Feste, starten von dort ihre Ausflüge und sogar manchen Bootskorso und freuen sich immer über Wasserwanderer als Gäste. Diese Touristen können beim Verein auch übernachten.