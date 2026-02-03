weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Vor Spiel gegen den BVB: Darum sind die Wildcats in einem „Schockzustand“

Jetzt einschalten
Basketball live: SYNTAINICS MBC – Kapfenberg jetzt gratis im Livestream
Basketball live: SYNTAINICS MBC – Kapfenberg jetzt gratis im Livestream

Vor Spiel gegen den BVB Darum sind die Wildcats in einem „Schockzustand“

Union Halle-Neustadt beklagt vor dem Spiel gegen Bundesliga-Tabellenführer Dortmund zwei Schwerverletzte. Wo der Notstand besonders groß ist.

03.02.2026, 18:30
Trainerin Ines Seidler und Sportchef Felix Gühlcke haben aktuell nur eine Torfrau zur Verfügung.
Trainerin Ines Seidler und Sportchef Felix Gühlcke haben aktuell nur eine Torfrau zur Verfügung. (Foto: Objektfoto)

Halle/MZ/TG. - Ines Seidler benötigt gar nicht viele Worte, um die Situation bei Union Halle-Neustadt zu beschreiben. In einem „Schockzustand“ sei man. Dass die Bundesliga-Handballerinnen sich in einem solchen befänden, „kann man uns sicher nicht verdenken“, fügt die Trainerin der Wildcats vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund in der halleschen SWH-Arena an diesem Mittwoch (19 Uhr/Dyn) an. Zu groß ist die Bestürzung über die Folgen des 29:34 beim VfL Oldenburg am Wochenende.