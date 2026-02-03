Union Halle-Neustadt beklagt vor dem Spiel gegen Bundesliga-Tabellenführer Dortmund zwei Schwerverletzte. Wo der Notstand besonders groß ist.

Trainerin Ines Seidler und Sportchef Felix Gühlcke haben aktuell nur eine Torfrau zur Verfügung.

Halle/MZ/TG. - Ines Seidler benötigt gar nicht viele Worte, um die Situation bei Union Halle-Neustadt zu beschreiben. In einem „Schockzustand“ sei man. Dass die Bundesliga-Handballerinnen sich in einem solchen befänden, „kann man uns sicher nicht verdenken“, fügt die Trainerin der Wildcats vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund in der halleschen SWH-Arena an diesem Mittwoch (19 Uhr/Dyn) an. Zu groß ist die Bestürzung über die Folgen des 29:34 beim VfL Oldenburg am Wochenende.