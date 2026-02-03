Der Film „Triegel trifft Cranach - Malen im Widerstreit der Zeiten“ begleitet den Künstler Michael Triegel dabei, wie er den verlorenen Mittelteil des Naumburger Marienaltars neu schafft.

Wittenberg/MZ. - Den Film „Triegel trifft Cranach - Malen im Widerstreit der Zeiten“ kündigt das Central-Kino Wittenberg an mehreren Spieltagen an. Die Dokumentation dreht sich um den Leipziger Maler Michael Triegel.

Dieser erhält im Jahr 2020 den Auftrag, den zerstörten Mittelteil des Marienaltars im Naumburger Dom neu zu gestalten. Fast 500 Jahre zuvor war das Original von Lucas Cranach dem Bildersturm zum Opfer gefallen, nur die Seitenflügel blieben erhalten.

„Triegel trifft Cranach“ im Central-Kino

Weil keinerlei Aufzeichnungen über die ursprüngliche Darstellung der Gottesmutter Maria mit Kind existieren, muss Triegel ein gänzlich neues Altarretabel fertigen – im Einklang mit Cranachs Stil. Es ist sein bisher größtes Werk, dessen Schöpfung sich über mehr als zwei Jahre erstreckt. Doch kurz vor der Vollendung äußert das Fachgremium der Unesco Bedenken gegen den Altar.

Über mehrere Jahre begleitete Regisseur Paul Smaczny den Künstler, der ihm nicht nur die Türen zu seinem Atelier öffnete, sondern auch tiefe Einblicke in sein Verständnis von Leben, Kunst und Religion gewährte. Zu sehen ist der Film am Sonntag, 8. Februar, 12 Uhr, am Dienstag, 10. Februar, 17.30 Uhr, Sonntag, 7. Juni, um 11.30 Uhr, Sonntag, 13. September, 11.30 Uhr, und am Donnerstag, 24. Dezember, 10.30 Uhr.