Das Wittenberger Central‑Kino kündigt ein buntes Programm an: Vorschulkinder können beim Disney‑Mitmach‑Kino aktiv werden, Musikfans dürfen sich auf einen Konzertfilm der Band „Twenty One Pilots“ freuen.

Im Central-Kino Wittenberg läuft im Februar ein Konzertfilm der Band „Twenty One Pilots“.

Wittenberg/MZ. - Unterschiedlicher könnten die Veranstaltungen kaum sein, die das Wittenberger Central-Kino in der Sternstraße für den kommenden Monat ankündigt.

Anfang des Monats kommen die jüngsten Gäste auf ihre Kosten. Zum „Disney Channel Mitmach-Kino“ dürfen Kinder eine Stunde lang lautstark mitsingen, tanzen, klatschen und rätseln – „eben alles, nur nicht leise sein!“ Stattfinden sollen die Veranstaltungen am Sonnabend, 7. Februar um 13.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. Februar um 11.30 und 13.30 Uhr.

„Auf der großen Leinwand führt Micky Maus als animierter Gastgeber die Kinobesucher durch das kunterbunte Programm“, heißt es in der Ankündigung. Geeignet sei dieses für Kinder im Vorschulalter.

Für Musik-Fans ist ein weiterer Konzertfilm unter dem Titel „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined“ angekündigt.

Konzertfilm mit Blick hinter die Kulissen

Auftritte der Band „Twenty One Pilots“ werden am Donnerstag, 26. Februar und am Sonnabend, 28. Februar, jeweils um 20 Uhr gezeigt. Angekündigt ist ein außergewöhnliches Konzerterlebnis aus Mexiko-Stadt: „Während ihrer Headliner-Show vor 65.000 Fans im Estadio GNP Seguros auf der The Clancy World Tour verbindet der Film die explosive Energie der Bühne mit intimen Blicken hinter die Kulissen.“

Von der Ankunft der Band bis zum großen Auftritt begleite das Publikum in diesem Film die Musiker Tyler Joseph und Josh Dun hautnah – mit persönlichen Kommentaren, beeindruckenden Luftaufnahmen und Momenten aus der Menge.

„Entstanden ist ein emotionales Porträt über Musik, Gemeinschaft und eine besondere Verbindung zwischen Band und Fans“, heißt es in der Ankündigung weiter.