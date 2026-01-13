Das Central-Kino Wittenberg zeigt den K-Pop-Konzertfilm „Stray Kids: The dominATE Experience“. Zu sehen sind Live-Auftritte der Gruppe im SoFi-Stadium in Los Angeles.

„Stray Kids“ auf einem Konzert in London. Ein Konzertfilm der Gruppe läuft im Central-Kino Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Zwei Aufführungen eines K-Pop-Konzertfilms kündigt das Wittenberger Central-Kino in der Sternstraße für Donnerstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr sowie für Sonntag, 8. Februar, um 11.45 Uhr an.

Tickets sind im Vorverkauf auf der Kino-Website erhältlich unter centralkino-wittenberg.de/filmreihen/konzertfilme.

Gezeigt wird „Stray Kids: The dominATE Experience“. Der Film zeigt die Auftritte der K-Pop-Gruppe im „SoFi-Stadium“ in Los Angeles und verbindet Konzertaufnahmen ihrer Dominate-World-Tour mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen. Gezeigt wird das Original mit deutschen Untertiteln.

Tour mit 1,3 Millionen Zuschauern

Die achtköpfige Gruppe aus Südkorea besteht seit 2018 und entstand im Zuge einer Reality-Show von JYP Entertainment. Die Band besteht aus acht Mitgliedern: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N.

Die Dominate-World-Tour mit 1,3 Millionen Zuschauern begann im August 2024 in Seoul. Ein Konzert gab es in Frankfurt. „Stray Kids“ zählt zu den erfolgreichsten K-Pop-Bands.