Großer Erfolg für den Dachverein Reichenstraße: Unter mehr als 500 Bewerbungen hat es Quedlinburg in die erste Förderrunde des neuen „Lokal“-Programms der Kulturstiftung des Bundes geschafft. Was dahinter steckt.

Quedlinburg/MZ. - Mehr als 500 Projektanträge aus dem gesamten Bundesgebiet sind für das „Lokal – Programm für Kultur und Engagement“ eingereicht worden; zu den 13, die in der ersten Runde eine Förderung aus dem 2025 ganz neu aufgelegten Fonds der Kulturstiftung des Bundes erhalten, gehört der Dachverein Reichenstraße in Quedlinburg: Er ist mit seinem Projekt „Quedlinburg Lokal: network for future“ dabei. „Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir eines der 13 erstgeförderten Projekte sind“, sagt Stefan Helmholz, Geschäftsführer des Dachvereins. „Das werden spannende Jahre mit vielen neuen Projekten.“