Die Stadt Halle lockert die Vorgaben zum Schutz vor der Geflügelpest wegen des gesunkenen Ansteckungsrisikos. Das Verbot von Geflügelausstellungen bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Gute Nachrichten für Hühner: Sie und anderes Geflügel dürfen in Halle ab sofort wieder nach draußen.

Halle/MZ/EI. - Die Stadt Halle hebt zum Mittwoch, 14. Januar, die bislang geltende Aufstallungspflicht für Geflügel auf. Gleichzeitig wird das Verbot von Tauben- und Rassetaubenausstellungen widerrufen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Das Verbot von Geflügelausstellungen bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Grund für die Lockerungen ist das derzeit gesunkene Risiko einer Einschleppung der Geflügelpest (HPAI). Nach aktueller wissenschaftlicher Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts tragen Tauben nicht zur Aufrechterhaltung oder Ausbreitung des Virus bei und gelten epidemiologisch als sogenannte Sackgassenwirte.

Veterinärbehörden: Ansteckungsrisiko bei Ausstellungen bleibt

Geflügelausstellungen hingegen stellen nach Einschätzung der Veterinärbehörden weiterhin ein erhebliches Risiko dar, da dort viele Tiere aus unterschiedlichen Haltungen zusammenkommen und somit die Gefahr einer Seuchenverschleppung besteht.

Die geänderte Allgemeinverfügung wird laut Mitteilung auf der Internetseite der Stadt sowie im Amtsblatt vom 16. Januar bekannt gemacht. Dort finden sich auch Hinweise zu weiterhin geltenden Schutzmaßnahmen.

Stadt erinnert an Sicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhalter

Unabhängig von der Aufhebung der Aufstallungspflicht erinnert die Stadt an die gesetzlichen Biosicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhalter, auch für Hobbyhalter. Dazu zählen unter anderem die Pflicht zur Anzeige der Geflügelhaltung beim Veterinäramt, die konsequente Trennung von Hausgeflügel und Wildvögeln sowie Hygienemaßnahmen beim Betreten der Ställe. Bei Auffälligkeiten wie erhöhten Todesfällen oder Leistungseinbrüchen müsse umgehend ein Tierarzt eingeschaltet werden.

Die Geflügelpest ist eine hochansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung. Ein Ausbruch kann erhebliche wirtschaftliche Folgen für Geflügelhalter und die gesamte Branche haben. Die Stadt appelliert daher an alle Halter, die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen weiterhin konsequent einzuhalten.