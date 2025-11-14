weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vogelgrippe im Saalekreis: Hühnerhof Steuden rüstet sich gegen Geflügelpest – Kunden befürchten Engpässe

Die Geflügelpest breitet sich in Sachsen-Anhalt aus – auch der Hühnerhof Steuden spürt die Auswirkungen. Während die Tiere im Stall bleiben müssen, reagieren Kunden bereits mit kleinen Hamsterkäufen. Das betrifft auch das Weihnachtsgeschäft.

Von Luisa König 14.11.2025, 14:00
Etwa 45.000 Eier durchlaufen täglich die Anlage des Hühnerhofs Steudens. Durch die Geflügelpest befürchten Kunden, dass Eier bald knapp werden könnten. (Foto: Luisa König)

Steuden/Saalekreis/MZ. - Für die 600 Freilandhühner auf dem Hühnerhof Steuden weht in nächster Zeit ein anderer Wind. Aufgrund der sich ausbreitenden Geflügelpest in Sachsen-Anhalt müssen sie in ihrem Stall bleiben. „In den Wintergarten können sie noch, aber nicht weiter“, sagt Heiko Bauermann, Geschäftsführer des Hühnerhofs.