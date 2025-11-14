Vogelgrippe im Saalekreis Hühnerhof Steuden rüstet sich gegen Geflügelpest – Kunden befürchten Engpässe
Die Geflügelpest breitet sich in Sachsen-Anhalt aus – auch der Hühnerhof Steuden spürt die Auswirkungen. Während die Tiere im Stall bleiben müssen, reagieren Kunden bereits mit kleinen Hamsterkäufen. Das betrifft auch das Weihnachtsgeschäft.
14.11.2025, 14:00
Steuden/Saalekreis/MZ. - Für die 600 Freilandhühner auf dem Hühnerhof Steuden weht in nächster Zeit ein anderer Wind. Aufgrund der sich ausbreitenden Geflügelpest in Sachsen-Anhalt müssen sie in ihrem Stall bleiben. „In den Wintergarten können sie noch, aber nicht weiter“, sagt Heiko Bauermann, Geschäftsführer des Hühnerhofs.