Die Geflügelpest breitet sich in Sachsen-Anhalt aus – auch der Hühnerhof Steuden spürt die Auswirkungen. Während die Tiere im Stall bleiben müssen, reagieren Kunden bereits mit kleinen Hamsterkäufen. Das betrifft auch das Weihnachtsgeschäft.

Etwa 45.000 Eier durchlaufen täglich die Anlage des Hühnerhofs Steudens. Durch die Geflügelpest befürchten Kunden, dass Eier bald knapp werden könnten.

Steuden/Saalekreis/MZ. - Für die 600 Freilandhühner auf dem Hühnerhof Steuden weht in nächster Zeit ein anderer Wind. Aufgrund der sich ausbreitenden Geflügelpest in Sachsen-Anhalt müssen sie in ihrem Stall bleiben. „In den Wintergarten können sie noch, aber nicht weiter“, sagt Heiko Bauermann, Geschäftsführer des Hühnerhofs.