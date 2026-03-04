Obwohl für das Projekt „Wir4Gemeinsam“ keine Fördermittel aus dem „Aller.Land“-Programm fließen, halten die mitwirkenden Städte daran fest. Welche Vorhaben sie für 2026 planen.

12 Stunden durch Aschersleben, Seeland und Harz: 50-Kilometer-Marsch des Ballhauses lebt wieder auf

Es wird eine Neuauflage des 50-Kilometer-Marsches geben – hier ein Bild des Marsches im Jahr 2021. Dieser soll durch Aschersleben, das Seeland sowie die Städte Arnstein und Falkenstein führen.

Aschersleben/MZ - Ein knappes Dreivierteljahr ist inzwischen vergangen seit der Bekanntgabe der Juryentscheidung für das „Aller.Land“-Förderprogramm. Unter dem Titel „Wir4Gemeinsam“ hatten sich die Kommunen Aschersleben, Seeland, Arnstein und Falkenstein/Harz zusammengeschlossen, und sich mit ihrer Kooperation über Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg um die Förderung beworben. Leider ohne Erfolg. Dennoch stand für die Beteiligten schon bald fest: Es soll weitergehen. Und so folgen in diesem Jahr gleich mehrere gemeinsame Vorhaben.