  4. Nach Schnee-Tief Elli: Wegen Schneedecke in Mansfeld-Südharz: Forstbetrieb Süd sagt Treibjagden ab

Im eingeschneiten Mansfeld-Südharz wären große Treibjagden schwer durchzuführen. Aus Tierschutz-Sicht ist der verharschte Schnee ein Grund, darauf zu verzichten.

Von Grit Pommer 13.01.2026, 14:22
Am Sonntag waren Rehe in der Bennunger Feldflur unterwegs.
Am Sonntag waren Rehe in der Bennunger Feldflur unterwegs. Foto: Steffi Rohland

Obersdorf/MZ. - Der Landesforstbetrieb Süd hat die in dieser Woche geplanten Treibjagden in Mansfeld-Südharz abgesagt. Schon am Freitag, als Schnee-Tief Elli über den Kreis fegte, wurde eine der großen Jagden abgeblasen, an denen meist mehr als 100 Jäger teilnehmen.