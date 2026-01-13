Im eingeschneiten Mansfeld-Südharz wären große Treibjagden schwer durchzuführen. Aus Tierschutz-Sicht ist der verharschte Schnee ein Grund, darauf zu verzichten.

Wegen Schneedecke in Mansfeld-Südharz: Forstbetrieb Süd sagt Treibjagden ab

Am Sonntag waren Rehe in der Bennunger Feldflur unterwegs.

Obersdorf/MZ. - Der Landesforstbetrieb Süd hat die in dieser Woche geplanten Treibjagden in Mansfeld-Südharz abgesagt. Schon am Freitag, als Schnee-Tief Elli über den Kreis fegte, wurde eine der großen Jagden abgeblasen, an denen meist mehr als 100 Jäger teilnehmen.