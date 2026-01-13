Ein Unbekannter hat in Gräfenhainichen einer Frau das Portemonnaie gestohlen. Mit der EC-Karte hob der Täter anschließend Geld vom Konto seines Opfers ab.

EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Die Polizei im Landkreis Bitterfeld-Wolfen sucht nach einem Dieb.

Gräfenhainichen/Raguhn-Jeßnitz. – Bereits am 6. August 2025 ist einer 34-Jährigen in einem Supermarkt im Barbaraweg in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) ein Portemonnaie gestohlen worden, teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Dieb habe dann kurze Zeit später mit der gestohlenen EC-Karte Zigaretten an einem Automaten in Zschornewitz gekauft. Auch habe er damit Bargeld an einem Automaten in Jeßnitz abgehoben.

Dieb hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte in Jeßnitz ab

Der Frau entstand dadurch ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer kennt den Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Mutmaßlicher Dieb gesucht: Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Wer kann den Mann anhand seiner Kleidung identifizieren? (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt die Polizei Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/3010 entgegen.