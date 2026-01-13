Neues Jahr, neue Blutspendetermine: Der Förderverein der Gemeinschaftsschule startet ins neue Blutspende-Jahr. Noch im Januar geht's wieder los.

Der Schulförderverein hofft, dass wieder viele Blutspender den Weg in die Schule finden.

Harzgerode/MZ. - Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Harzgerode, der seit vielen Jahren Partner des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist, die Blutspendetermine in der Schule organisiert und sich um die Spender kümmert, startet in ein neues Blutspende-Jahr.