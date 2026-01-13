Treffpunkt Blutspende Nach Rekordjahr 2025: Schulförderverein bereitet 60. Blutspendetermin in Harzgerode vor
Neues Jahr, neue Blutspendetermine: Der Förderverein der Gemeinschaftsschule startet ins neue Blutspende-Jahr. Noch im Januar geht's wieder los.
Harzgerode/MZ. - Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Harzgerode, der seit vielen Jahren Partner des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist, die Blutspendetermine in der Schule organisiert und sich um die Spender kümmert, startet in ein neues Blutspende-Jahr.