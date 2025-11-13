Im Wittenberger Central-Kino wird derzeit kräftig investiert und umgebaut. Was erneuert wird und wann Besucher die ersten Filme in 3D sehen können.

Central-Kino Wittenberg zeigt bald Filme in 3D – Start mit „Zoomania“

Eine neue Kinoleinwand wird im Central-Kino Wittenberg angeliefert.

Wittenberg/MZ. - „Eine neue Ära im Central-Kino Wittenberg“ kündigt Kino-Chefin Clara Reulbach an. Gemeint sind die dreidimensionalen Filmvorstellungen, die Besucherinnen und Besucher ab Ende dieses Monats erwarten dürfen. „Wir haben vor, alle Säle mit 3D auszustatten.“