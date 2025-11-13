Am Bitterfelder Innenstadtring sollen Anfang 2026 die Bagger anrollen. Warum die Arbeiten eine große Herausforderung sind und wie es um den Fortbestand von Wall und Bäumen steht.

Ein Jahr Vollsperrung: Was die Arbeiten am Innenstadtring in Bitterfeld für Anwohner und Autofahrer bedeuten

Im Bereich B100/Stadt Wien Richtung Innenstadt soll im ersten Quartal 2026 die grundhafte Sanierung des Bitterfelder Innenstadtrings beginnen.

Bitterfeld/MZ. - Mit prognostizierten Gesamtkosten von 8,2 Millionen Euro ist der Innenstadtring eines der größten Bauprojekte Bitterfelds. Er ist baulich und organisatorisch eine Herausforderung. Ab Anfang 2026 wird seine grundhafte Ertüchtigung in Angriff genommen.