Der Wahlausschuss in Hettstedt hat das Ergebnis der Stichwahl um das Bürgermeisteramt bestätigt. Wie Frank Tallig (CDU) die kommenden Wochen bis Amtsantritt gestaltet.

Frank Tallig: Wie sich der neue Hettstedter Bürgermeister auf sein Amt vorbereitet

Frank Tallig hat die Stichwahl um das Hettstedter Bürgermeisteramt am 9. November gewonnen und wird ab 1. Februar 2026 die Geschicke der Kupferstadt leiten. Bis dahin will er bereits einige Termine in Hettstedt wahrnehmen.

Hettstedt/MZ. - Der Wahlausschuss der Stadt Hettstedt hat getagt und das Ergebnis der Stichwahl vom 9. November offiziell bestätigt. Wie Wahlleiterin Christina Kosiol mitteilt, gab es bei der öffentlichen Sitzung, bei der ein Besucher anwesend war, keine Einwände oder Beanstandungen.