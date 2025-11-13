Bürgermeisterwahl in Hettstedt Frank Tallig: Wie sich der neue Hettstedter Bürgermeister auf sein Amt vorbereitet
Der Wahlausschuss in Hettstedt hat das Ergebnis der Stichwahl um das Bürgermeisteramt bestätigt. Wie Frank Tallig (CDU) die kommenden Wochen bis Amtsantritt gestaltet.
13.11.2025, 11:37
Hettstedt/MZ. - Der Wahlausschuss der Stadt Hettstedt hat getagt und das Ergebnis der Stichwahl vom 9. November offiziell bestätigt. Wie Wahlleiterin Christina Kosiol mitteilt, gab es bei der öffentlichen Sitzung, bei der ein Besucher anwesend war, keine Einwände oder Beanstandungen.