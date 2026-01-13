Gleich zweimal ins „Netz“ der Polizei geriet am Montag ein betrunkener Autofahrer aus Freyburg. Den 41-jährigen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Freyburg/cm - Am Montagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen Autofahrer in der Freyburger Weinbergstraße. Bereits beim Öffnen des Seitenfensters nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,46 Promille an, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Eine Blutprobe im Krankenhaus wurde angeordnet. Im Anschluss wurde der Führerschein des 41-jährigen Mannes beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Jedoch ging der uneinsichtige Freyburger wenige Stunden später einer anderen Streifenwagenbesatzung in der Niersteiner Straße in Freyburger erneut ins „Netz“. Es folgten weitere Strafanzeigen gegen den noch immer merklich alkoholisierten Mann.