Fernsehteam im Saalekreis Zwischen Kamera und Kochtopf: Gasthaus zum Yachthafen Salzmünde bei „Mein Lokal, Dein Lokal“
Das Gasthaus zum Yachthafen in Salzmünde ist eines der vier Restaurants, das bei der aktuellen Halle-Ausgabe Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei war. Inhaberin Kristin Böge spricht nun über erste Erfahrungen beim Dreh und verrät, welche Veränderung demnächst folgt.
Aktualisiert: 03.02.2026, 16:41
Salzmünde/MZ. - Eigentlich wollte Kristin Böge gar nicht an der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilnehmen. Erst nachdem das Produktionsteam der Kabel-Eins-Sendung sie mehrfach kontaktiert hatte und Freunde ihr zuredeten, gab sie nach.