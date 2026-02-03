Fernsehteam im Saalekreis Zwischen Kamera und Kochtopf: Gasthaus zum Yachthafen Salzmünde bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Das Gasthaus zum Yachthafen in Salzmünde ist eines der vier Restaurants, das bei der aktuellen Halle-Ausgabe Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei war. Inhaberin Kristin Böge spricht nun über erste Erfahrungen beim Dreh und verrät, welche Veränderung demnächst folgt.