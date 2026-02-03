Stundenlang war die Autobahn 36 zwischen Hoym-Nachterstedt und Quedlinburg-Ost aufgrund eines Lkw-Unfalls gesperrt. Warum die Bergung so lange gedauert hat.

Mehr als zehn Stunden gesperrt: Umgestürzter Sattelzug blockiert A 36 in Richtung Braunschweig

Ein Sattelzug ist auf der A36 bei Hoym von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Erst nach Stunden konnte das Gespann wieder aufgerichtet werden.

Hoym/MZ - Der Blick in den Sattelauflieger war ein Blick ins Chaos. Getränkekisten, Nudelsoßen, Toilettenpapier, Energydrinks – ein großes Durcheinander an Waren, die eigentlich gerade ausgeliefert werden sollten. Doch der Sattelzug kam auf der Autobahn 36 zwischen Hoym und Quedlinburg kurz vor sechs Uhr am Dienstagmorgen nach rechts von der Fahrbahn ab.