Autobahnunfall bei Hoym Mehr als zehn Stunden gesperrt: Umgestürzter Sattelzug blockiert A 36 in Richtung Braunschweig
Stundenlang war die Autobahn 36 zwischen Hoym-Nachterstedt und Quedlinburg-Ost aufgrund eines Lkw-Unfalls gesperrt. Warum die Bergung so lange gedauert hat.
Aktualisiert: 03.02.2026, 17:42
Hoym/MZ - Der Blick in den Sattelauflieger war ein Blick ins Chaos. Getränkekisten, Nudelsoßen, Toilettenpapier, Energydrinks – ein großes Durcheinander an Waren, die eigentlich gerade ausgeliefert werden sollten. Doch der Sattelzug kam auf der Autobahn 36 zwischen Hoym und Quedlinburg kurz vor sechs Uhr am Dienstagmorgen nach rechts von der Fahrbahn ab.