Die Auerbergsänger aus Schwenda und Umgebung gratulieren mit einem Ständchen, und beim Steigerlied singen alle Gratulanten mit.

Zu ihrem 100. Geburtstag stieß Betty Schröter mit ihrem Sohn Herbert an.

Schwenda/Stolberg/MZ. - Nein, das hätten sich die Auerbergsänger aus Schwenda und Umgebung nicht nehmen lassen: Tante Betty, wie sie liebevoll genannt wird, an diesem Dienstag zum 100. Geburtstag ein Ständchen zu bringen.