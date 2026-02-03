Jetzt einschalten
Besonderes Jubiläum im Südharz Betty Schröter feiert ihren 100. Geburtstag – Auerbergsänger überraschen mit bewegendem Ständchen
Die Auerbergsänger aus Schwenda und Umgebung gratulieren mit einem Ständchen, und beim Steigerlied singen alle Gratulanten mit.
03.02.2026, 18:30
Schwenda/Stolberg/MZ. - Nein, das hätten sich die Auerbergsänger aus Schwenda und Umgebung nicht nehmen lassen: Tante Betty, wie sie liebevoll genannt wird, an diesem Dienstag zum 100. Geburtstag ein Ständchen zu bringen.