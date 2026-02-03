weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Besonderes Jubiläum im Südharz: Betty Schröter feiert ihren 100. Geburtstag – Auerbergsänger überraschen mit bewegendem Ständchen

Jetzt einschalten
Basketball live: SYNTAINICS MBC – Kapfenberg jetzt gratis im Livestream
Basketball live: SYNTAINICS MBC – Kapfenberg jetzt gratis im Livestream

Besonderes Jubiläum im Südharz Betty Schröter feiert ihren 100. Geburtstag – Auerbergsänger überraschen mit bewegendem Ständchen

Die Auerbergsänger aus Schwenda und Umgebung gratulieren mit einem Ständchen, und beim Steigerlied singen alle Gratulanten mit.

Von Helga Koch 03.02.2026, 18:30
Zu ihrem 100. Geburtstag stieß Betty Schröter mit ihrem Sohn Herbert an.
Zu ihrem 100. Geburtstag stieß Betty Schröter mit ihrem Sohn Herbert an. Foto: Maik Schumann

Schwenda/Stolberg/MZ. - Nein, das hätten sich die Auerbergsänger aus Schwenda und Umgebung nicht nehmen lassen: Tante Betty, wie sie liebevoll genannt wird, an diesem Dienstag zum 100. Geburtstag ein Ständchen zu bringen.