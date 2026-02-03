Ein umgekippter Sattelzug sorgt auf der A36 bei Hoym derzeit für Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn ist in Richtung Braunschweig in dem Bereich gesperrt.

Hoym/Quedlinburg/MZ - Nach einem Unfall ist die Autobahn 36 in Richtung Braunschweig zwischen den Anschlussstellen Hoym – Nachterstedt und Quedlingburg-Ost gesperrt. Gegen sechs Uhr ist hier ein mit Lebensmitteln beladener Sattelzug umgekippt, wobei der 41-jährige Fahrer in seiner Kabine eingeschlossen wurde.