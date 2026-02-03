Der Trinkertreff in der Grünanlage am Eisleber Schloßplatz sorgt seit Jahren immer wieder für Ärger. Die Stadt will jetzt eine rechtliche Grundlage schaffen, um dagegen vorgehen zu können.

Wie die Stadt Eisleben gegen das Trinkerproblem am Schloßplatz vorgehen will

Derzeit ist das Trinkerproblem am Eisleber Schloßplatz nicht so akut. Mit steigenden Temperaturen dürfte es hier wieder Ärger geben.

Eisleben/MZ - Was lässt sich gegen das öffentliche Alkoholtrinken in der Eisleber Innenstadt unternehmen? Im Moment ist das leidige Thema witterungsbedingt zwar nicht so akut. Aber mit steigenden Temperaturen dürfte insbesondere der Trinkertreff am Schloßplatz wieder für Ärger sorgen.