Erstmals führt Martin Göppert die Quenstedter Jecken als Präsident durch den Karneval. Warum er aufgeregt ist - und wie ihn sein Vorgänger Hartmuth Schlegel unterstützt.

Quenstedt/MZ. - Klar - die Fußstapfen seines Vorgängers, die seien schon sehr, sehr groß, sagt Martin Göppert. In seiner Stimme schwingt Anerkennung mit. „Und gerade jetzt, mitten in der Session, bin ich tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt - irgendwie ist es ja für mich das erste Mal, auch wenn ich das alles natürlich schon jahrelang kenne“, sagt Göppert.