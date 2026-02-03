weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
Erstmals führt Martin Göppert die Quenstedter Jecken als Präsident durch den Karneval. Warum er aufgeregt ist - und wie ihn sein Vorgänger Hartmuth Schlegel unterstützt.

Von Armin Himmelrath 03.02.2026, 10:00
Martin Göppert (l.) und QCC-Ehrenpräsident Hartmuth Schlegel: Lange Vereinsgeschichte, große Fußstapfen.
Martin Göppert (l.) und QCC-Ehrenpräsident Hartmuth Schlegel: Lange Vereinsgeschichte, große Fußstapfen. Foto: Armin Himmelrath

Quenstedt/MZ. - Klar - die Fußstapfen seines Vorgängers, die seien schon sehr, sehr groß, sagt Martin Göppert. In seiner Stimme schwingt Anerkennung mit. „Und gerade jetzt, mitten in der Session, bin ich tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt - irgendwie ist es ja für mich das erste Mal, auch wenn ich das alles natürlich schon jahrelang kenne“, sagt Göppert.