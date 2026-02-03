Die Entwicklung des Wolfener Freizeitbades Woliday zum Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum ist neben Bitterfelds Bahnhof das wichtigste hiesige Projekt aus dem Topf der Kohlemilliarden. Nun steht fest, wann die Arbeiten starten und wie lange sie dauern.

Wolfen/MZ. - Für knapp 9,7 Millionen Euro soll das Wolfener Freizeitbad Woliday ausgebaut werden. Es ist neben dem neuen Bahnhof in Bitterfeld und dessen Umfeldgestaltung das wichtigste und am weitesten fortgeschrittene Vorhaben in der Stadt, das mit Mitteln des Strukturwandels, den sogenannten Kohlemilliarden, finanziert wird. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten starten, um das Woliday zu einem generationsübergreifenden Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrums an der Fuhneaue weiterzuentwickeln.