Großkorbetha/MZ - In einem in Großkorbetha (Burgenlandkreis) haltenden Zug hat ein Fahrgast am Montag einen Bahnangestellten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm eine Platzwunde zugefügt. Das Opfer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Demnach hatte der Triebfahrzeugführer den Passagier mehrfach aufgefordert, den haltenden Zug zu verlassen, weil dieser keine Fahrkarte hatte. Nach der Attacke alarmierte Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Angreifer später im Ortskern von Großkorbetha stellen. Täterbeschreibungen von Zeugen hätten dies möglich gemacht. Wie es hieß, habe der Mann eingeräumt, kein Ticket zu haben. Der Drogenschnelltest verlief bei ihm positiv. Gegen den Mann sei Strafanzeige wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Erschleichens von Leistungen erstattet sowie entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden. Er befindet sich auf freiem Fuß.