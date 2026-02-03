weather schneefall
  4. Gewalt gegen Kommunalpolitiker: Direkt vorm Rathaus - Sangerhausens Oberbürgermeister schwer beleidigt

Immer häufiger geraten Kommunalpolitiker ins Visier aggressiver Bürger – nun traf es auch Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger. Auf dem Rathausparkplatz kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der ein 35‑Jähriger den OB blockierte, beleidigte und handgreiflich wurde.

Von Frank Schedwill 03.02.2026, 14:09
Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger wurde an seinem Parkplatz an der Südseite des historischen Rathauses angepöbelt und beleidigt.
Sangerhausen/MZ. - Politiker, auch im lokalen Bereich, sind bundesweit immer öfter verbalen und mitunter auch körperlichen Angriffen ausgesetzt. Von einem solchen Vorfall berichtete am Dienstag das Polizeirevier Mansfeld‑Südharz. Betroffen war demnach Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) – und zwar auf dem Parkplatz auf der Südseite des Sangerhäuser Rathauses.