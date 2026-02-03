weather gefrierenderregen
Von Petra Korn 03.02.2026, 15:49
Mehr Sicherheit an unübersichtlicher Kreuzung: Die Bad Suderöder möchten, dass die Tempo-30-Zone in der Friedrichsdorfstraße ausdehnt wird und schon am Ortseingang beginnt.
Mehr Sicherheit an unübersichtlicher Kreuzung: Die Bad Suderöder möchten, dass die Tempo-30-Zone in der Friedrichsdorfstraße ausdehnt wird und schon am Ortseingang beginnt. Foto: Korn

Bad Suderode/MZ. - Er ist schwer einsehbar: der Kreuzungsbereich von Friedrichsdorfstraße und Mühlenstraße in Bad Suderode. Um ihn sicherer zu gestalten – die Mühlenstraße ist auch die einzige Zufahrtsmöglichkeit zur Kita –, sollte jetzt die erst hinter der Kreuzung beginnende Tempo-30-Zone erweitert werden und schon am Ortseingang beginnen. Daran halten die Bad Suderöder fest, obwohl es bereits Einwendungen gibt.