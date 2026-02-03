Einen besonderen Polizeieinsatz gab es am Montag in Anhalt-Bitterfeld. Mit Happy End. Und einer besonderen Auflösung.

Gnetsch/MZ. - Die Polizei, dein Freund und Helfer: In Gnetsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Polizeibeamte am Montag, 2. Februar, einen besonderen Einsatz absolviert.

Ein Mann hatte sich gegen 12.30 Uhr im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gemeldet und angegeben, dass er einen nahen Verwandten fortgeschrittenen Alters, der allein lebe, seit einigen Tagen nicht erreichen könne. Er mache sich nun Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sei. Er selbst könne den Senior aber nicht aufsuchen, da er sehr weit entfernt wohne.

Glücklicherweise konnten die eingesetzten Beamten den 74-Jährigen in seinem Wohnhaus in Gnetsch wohlauf antreffen. Als Grund für die „Funkstille“ gab er an, dass sein Mobiltelefon seit mehreren Tagen nicht mehr funktioniere. Der Verwandte war sichtlich erleichtert und sicherte schnelle Abhilfe zu.