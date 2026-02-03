weather schneefall
Schulförderverein Schweinitz stärkt Engagement an der Grundschule Förderverein „Groß für Klein“: Wie 28 Engagierte die Grundschule Schweinitz bereichern

In der Grundschule Schweinitz wird bald ein Entspannungsraum eingeweiht. Wie der Förderverein in der Jahresversammlung sein Tun einschätzt.

Von Klaus Adam 03.02.2026, 14:30
Eine vom Förderverein organisierte Bastelstraße für die Kinder in Schweinitz
Eine vom Förderverein organisierte Bastelstraße für die Kinder in Schweinitz (Foto: Bastian Schüßler)

Schweinitz/MZ. - Sie pflegen ein sehr familiäres Zusammenwirken, lobt Vereinsvorsitzender Bastian Schüßler. Jeder im Verein, im Vorstand und in dessen erweitertem Gremium übernimmt die Aufgaben, die ihm oder ihr am meisten liegen und somit am meisten Spaß machen.