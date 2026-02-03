In der Grundschule Schweinitz wird bald ein Entspannungsraum eingeweiht. Wie der Förderverein in der Jahresversammlung sein Tun einschätzt.

Eine vom Förderverein organisierte Bastelstraße für die Kinder in Schweinitz

Schweinitz/MZ. - Sie pflegen ein sehr familiäres Zusammenwirken, lobt Vereinsvorsitzender Bastian Schüßler. Jeder im Verein, im Vorstand und in dessen erweitertem Gremium übernimmt die Aufgaben, die ihm oder ihr am meisten liegen und somit am meisten Spaß machen.