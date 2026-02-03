Bernburger Bäckerei Siegmann hat am Dienstag eine neue Filiale in der Mühlen- und Schifferstadt eröffnet. Welche Gründe der Bäckermeister dafür nennt und wie der erste Tag lief.

Verkäuferin Sara Wagner, die hier Jonas Pursch bedient, hatte am Eröffnungstag alle Hände voll zu tun.

Alsleben/MZ. - Jahrelang war der Verkaufsraum an der Alslebener Gartenstraße verwaist, nachdem die Bäckerei Hülße während der Corona-Pandemie für immer schloss. Seit Dienstag werden dort wieder Brot, Brötchen und Kuchen verkauft. Der Bernburger Bäcker Robert Siegmann hat die Filiale von Familie Hülße gepachtet.