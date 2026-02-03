Lebensmittelversorgung Alslebener stehen Schlange für frisches Brot vom Handwerksbäcker
Bernburger Bäckerei Siegmann hat am Dienstag eine neue Filiale in der Mühlen- und Schifferstadt eröffnet. Welche Gründe der Bäckermeister dafür nennt und wie der erste Tag lief.
Aktualisiert: 03.02.2026, 15:55
Alsleben/MZ. - Jahrelang war der Verkaufsraum an der Alslebener Gartenstraße verwaist, nachdem die Bäckerei Hülße während der Corona-Pandemie für immer schloss. Seit Dienstag werden dort wieder Brot, Brötchen und Kuchen verkauft. Der Bernburger Bäcker Robert Siegmann hat die Filiale von Familie Hülße gepachtet.