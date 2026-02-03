Im September vergangenen Jahres wurde in einem Discounter in Bad Kösen ein Mann gefilmt, der verdächtigt wird, eine Geldbörse gestohlen zu haben. Die Polizei erhofft sich mittels einer Öffentlichkeitsfahndung Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstahl einer Geldbörse in Bad Kösener Discounter: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung im Fall des Diebstahls einer Geldbörse in Bad Kösen.

Bad Kösen/tra - Die Polizei sucht einen Mann. Er wurde bei einer Diebstahlshandlung in einem Discounter in Bad Kösen im September 2025 gefilmt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann dringend tatverdächtig, eine Geldbörse, die versehentlich an der Kasse liegen gelassen worden war, in rechtswidriger Absicht mitgenommen zu haben.

Wer kennt diesen Mann? Er soll in einem Discounter in Bad Kösen eine Geldbörse gestohlen haben. (Foto: Polizei)

Um den bisher unbekannten Tatverdächtigen identifizieren zu können, bittet die Polizei mithilfe der Bilder einer Überwachungskamera die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis unter der Telefonnummer 03443/28 22 93 entgegen.