weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Insolvenz bei ASW Naumburg: Sanierung von Maschinenbauer gescheitert

hersteller von Maschinen Rettung scheitert in letzter Minute: Traditionsbetrieb ASW Naumburg muss schließen

Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller aus Naumburg schließt. Nach der Insolvenz sollte der Traditionsbetrieb eigentlich gerettet werden. Doch der Sanierungsversuch ist trotz gefüllter Auftragsbücher gescheitert. Was die Gründe dafür sind.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 03.02.2026, 14:20
Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller ASW schließt.
Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller ASW schließt. Foto: Archiv (Zerfass)

Naumburg - Die Bestrebungen um eine Sanierung der ASW GmbH Naumburg sind gescheitert. Obwohl der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller den renommierten Insolvenzverwalter Lucas Flöther an seiner Seite hatte, kann der Traditionsbetrieb nicht gerettet werden.