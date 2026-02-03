hersteller von Maschinen Rettung scheitert in letzter Minute: Traditionsbetrieb ASW Naumburg muss schließen

Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller aus Naumburg schließt. Nach der Insolvenz sollte der Traditionsbetrieb eigentlich gerettet werden. Doch der Sanierungsversuch ist trotz gefüllter Auftragsbücher gescheitert. Was die Gründe dafür sind.