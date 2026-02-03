Im Dezember wurde die „Schäfers“-Filiale in der Halleschen Straße urplötzlich geschlossen. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Was geplant ist. Wann es los geht.

Demnächst zieht die Bäckerei Rödel in die ehemalige Schäfers-Filiale in Köthen.

Köthen/MZ. - Die Bäckerei Rödel zieht in die ehemalige Schäfers-Filiale in der Halleschen Straße in Köthen. Das bestätigt am Montag Frank Schwenke, der geschäftsführende Gesellschafter der Stadtbäckerei Rödel GmbH, auf Nachfrage der MZ. „Wir übernehmen den Laden ab Anfang März“, sagt er.