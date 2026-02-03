Im Saalekreis sollen großflächig wilder Wald und Büsche gerodet werden - als Ausgleichsmaßnahme für den Bau der A143. Anwohner des betroffenen Dorfes sind entsetzt. Wie Behörden und Wissenschaftler das ungewöhnliche Vorgehen begründen.

Baumfällungen aus Umweltschutz? Wieso Behörden das für eine gute Idee halten

Das Naturschutzgebiet bei Friedrichsschwerz mit einer typischen Porphyrkuppe. Hier sollen Hunderte Bäume gefällt werden.

Wettin-Löbejün/Halle (Saale)/MZ. - Wenn es um Umweltschutz geht, sind Bäume meistens besonders wichtig. Sie bieten Lebensraum für Tausende Insekten und größere Tiere, speichern CO2 und sorgen bei Sonnenhitze für Schatten. Wenn für ein Neubauprojekt Bäume gefällt werden, gibt es häufig Demonstrationen. Bei Friedrichsschwerz im Saalekreis scheint das alles völlig anders zu sein. Dort sollen Hunderte Bäume gefällt werden. Und zwar als Maßnahme für mehr Umweltschutz. Wie passt das zusammen?