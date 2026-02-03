Der sechsjährige Henning aus Jessen ist schwer krank. Er benötigt dringend eine Stammzellenspende. Während fünf Tagen können sich Jessener beim DRK typisieren lassen.

Jessen/MZ. - Erst kürzlich fand in der Wittenberger Stadthalle eine Typisierungsaktion für den sechsjährigen Henning aus Jessen statt. Nun erhalten auch die Bürgerinnen und Bürger in seiner Heimatstadt die Möglichkeit, unkompliziert zum Stäbchen zu greifen. Und zwar an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Von Montag, 9. Februar, bis Freitag, 13. Februar, können sich Jessener jeweils zwischen 16 und 18 Uhr bei der DRK Tagespflege, im Gewerbepark 4 in Jessen, typisieren lassen. Dort öffnen Frau Tischer und Ihr Team die Türen. Das teilen DRK und Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) mit.