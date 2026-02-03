Jahrzehntelang galt die Geschichte als Legende: Boxlegende Max Schmeling soll in Sangerhausen verunglückt sein. Neue Archivfunde beweisen nun, was 1929 wirklich geschah.

Max Schmeling und der Unfall in Sangerhausen – nach 100 Jahren bringen überraschende Funde die Wahrheit ans Licht

Günther Wagner übergibt eine Postkarte, die das Innere der Gaststätte „Bürgerkasino“ zeigt, an Museumsleiterin Monika Frohriep. Dort gab der Boxer Autogramme.

Sangerhausen/MZ. - Über Jahrzehnte hinweg erzählten ältere Sangerhäuser eine Geschichte, die niemand so recht beweisen konnte: Der berühmte Schwergewichtsboxer Max Schmeling (1905–2005) soll einst in der Rosenstadt einen Autounfall gehabt haben.