Historische Spurensuche in Sangerhausen Max Schmeling und der Unfall in Sangerhausen – nach 100 Jahren bringen überraschende Funde die Wahrheit ans Licht
Jahrzehntelang galt die Geschichte als Legende: Boxlegende Max Schmeling soll in Sangerhausen verunglückt sein. Neue Archivfunde beweisen nun, was 1929 wirklich geschah.
03.02.2026, 14:00
Sangerhausen/MZ. - Über Jahrzehnte hinweg erzählten ältere Sangerhäuser eine Geschichte, die niemand so recht beweisen konnte: Der berühmte Schwergewichtsboxer Max Schmeling (1905–2005) soll einst in der Rosenstadt einen Autounfall gehabt haben.