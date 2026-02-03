Auf der L 55 zwischen Lindau und Loburg ist es am Dienstagmorgen, 3. Februar, zu einem Unfall gekommen. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro.

Alkohol und Drogen - Fahrer von VW Caddy kommt nach Überholen in Schneewehe und prallt gegen Baum

Loburg/MZ. - Auf der L 55 zwischen Lindau und Loburg ist es am Dienstagmorgen, 3. Februar, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Ein 37 Jahre alter Mann hatte mit seinem VW Caddy gegen 6 Uhr die Landstraße aus Richtung Lindau in Richtung Loburg befahren. Nachdem er ein anderes Auto überholt hatte, geriet er beim Wiedereinscheren in eine Schneewehe, verlor so die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Da er im Verdacht stand, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke sowie Drogen zu sich genommen zu haben, musste der Mann sich einer Blutprobe unterziehen. Ein Atemalkoholtest brachte einen vorläufigen Wert 0,28 Promille zu Tage, ein Drogenvortest verlief positiv.

Der Sachschaden am Caddy summierte sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz.