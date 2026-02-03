Die Dessau Design Schau zeigt kreative Arbeiten aus der analogen und digitalen Welt. Was im Holodeck entstanden ist und wie man in das Gestern und Morgen von Dessau blicken kann.

Dessau Design Schau gibt Einblicke - Warum das Digitale an der Hochschule Anhalt immer wichtiger wird

Dessau/MZ. - Die sprichwörtliche Winterruhe am Wochenende rund um den Dessauer Campus der Hochschule Anhalt, zwischen dem Westausgang des Hauptbahnhofs und des historischen Bauhausgebäudes, hatte am vergangenen Samstag Pause eingelegt. Zum Ende des Wintersemesters öffnete der Fachbereich Design der Hochschule mit seiner traditionellen Dessau Design Schau wieder seine Türen für Interessierte, um zu zeigen, was in den vergangenen Monaten erdacht und erprobt wurde.