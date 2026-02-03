Trotz gültiger Verträge „Es wird nicht reichen“: Streusalz-Not in Mansfeld-Südharz – was das für die kommenden Wintertage bedeutet
Der ungewöhnlich viele Schnee und die tiefen Temperaturen stellen die Winterdienste vor Herausforderungen. Nun muss vielerorts auch noch mit dem Streusalz gehaushaltet werden, da der Nachschub stockt. Warum das so ist und wie die Kommunen händeringend nach Lösungen suchen.
03.02.2026, 17:15
Sangerhausen/MZ. - Mehr als die Hälfte ist bereits weg: Von den 160 Tonnen Streusalz, die im Sangerhäuser Bauhof Am Angespann eingelagert werden können, sind schon etwa 100 Tonnen verbraucht. „Nachschub ist derzeit nicht zu bekommen“, sagte Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU).