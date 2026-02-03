Winterferien und Frost ziehen viele aufs Eis. Im Landkreis Wittenberg ist das Betreten meist nicht erlaubt. Trotzdem wagen es viele. Wo kontrolliert wird.

Eislaufen im Kreis Wittenberg: Was Familien jetzt wissen sollten

Mit Schlägern und Puck auf dem Eis: Auf dem Dorfteich in Radis wird am Montag Eishockey gespielt.

Wittenberg/MZ - Kalte Tage, Frost und Winterferien wecken bei vielen Menschen die Lust auf Aktivitäten im Freien. Eislaufen gehört für zahlreiche Familien einfach dazu. Doch wo ist das im Landkreis Wittenberg überhaupt möglich und wie reagieren Städte und Gemeinden, wenn Eisflächen betreten werden?