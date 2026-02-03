weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Eislaufen im Kreis Wittenberg: Was Familien jetzt wissen sollten

Erlaubt oder Risiko? Eislaufen im Kreis Wittenberg: Was Familien jetzt wissen sollten

Winterferien und Frost ziehen viele aufs Eis. Im Landkreis Wittenberg ist das Betreten meist nicht erlaubt. Trotzdem wagen es viele. Wo kontrolliert wird.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 03.02.2026, 09:46
Mit Schlägern und Puck auf dem Eis: Auf dem Dorfteich in Radis wird am Montag Eishockey gespielt.
Mit Schlägern und Puck auf dem Eis: Auf dem Dorfteich in Radis wird am Montag Eishockey gespielt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ - Kalte Tage, Frost und Winterferien wecken bei vielen Menschen die Lust auf Aktivitäten im Freien. Eislaufen gehört für zahlreiche Familien einfach dazu. Doch wo ist das im Landkreis Wittenberg überhaupt möglich und wie reagieren Städte und Gemeinden, wenn Eisflächen betreten werden?